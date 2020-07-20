В Совфеде поддержали введение новых норм поддержки для учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс в ходе беседы с Москвой 24 поддержал законопроект, который позволит обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону.
"Для учителей, конечно, это необходимо. Потому что общество перед ними в долгу. Другое дело – получится ли сразу все решить. Возможно, это будет происходить поэтапно", – считает Кресс.
Ранее стало известно, что в Госдуме работают над законопроектом, который даст педагогам с 25-летнем стажем право на досрочную пенсию, а так же позволит им получать зарплату не ниже средней по региону и обеспечит учителей удлиненным отпуском в 56 дней. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, передает РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день для разных категорий педагогических работников установлена разная продолжительность отпуска. Авторы законопроекта считают, что удлиненный отпуск повысит качество работы учителей.
Смолин также предлагает вернуться к практике Советского Союза. Депутат напомнил, что в СССР педагоги имели право на 56 календарных дней отпуска.
"Мы предлагаем исполнить постановление Государственной думы от июля 2019 года, в котором написано, что базовый оклад педагогического работника, то есть его зарплата за 18 учебных часов, должна быть не менее 70% от средней заработной платы по региону. Это означает, что, работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две ставки, как это подчас имеет место сейчас", – приводит издание слова депутата.
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