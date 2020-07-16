Российские учителя назвали худшие качества педагогов

08:42
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Онлайн-школа Skysmart провела опрос среди учителей с целью выяснить, как участники профессионального сообщества оценивают качества педагогов. Об этом сообщает RT.
Так, 20% опрошенных заявили, что плохого преподавателя выдают такие качества, как безответственность и безразличие к образовательному предмету или к детям. Еще 16% респондентов отнесли к плохим качествам лень.
По мнению специалистов, плохим педагогом также можно назвать тех, кто некомпетентен или "грешит" формальным подходом к работе – так считают 14% и 12% опрошенных соответственно.
Что касается качеств хорошего учителя, то большая часть респондентом выделили, в первую очередь, компетентность и знание предмета. 17% участников опроса выделили любовь и уважение к детям, а также интерес к преподаваемому предмету.
От 8% до 10% учителей заявили, что в хорошем педагоге ценят талант, гибкость мышления, доброжелательность и чувство юмора.
В июне стало известно, что учителя столицы получили суммарно 2 856 грантов правительства Москвы за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". Педагоги получают выплаты за одобренные сценарии уроков и методические материалы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: