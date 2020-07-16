Российские учителя назвали худшие качества педагогов

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Онлайн-школа Skysmart провела опрос среди учителей с целью выяснить, как участники профессионального сообщества оценивают качества педагогов. Об этом сообщает RT.

Так, 20% опрошенных заявили, что плохого преподавателя выдают такие качества, как безответственность и безразличие к образовательному предмету или к детям. Еще 16% респондентов отнесли к плохим качествам лень.

По мнению специалистов, плохим педагогом также можно назвать тех, кто некомпетентен или "грешит" формальным подходом к работе – так считают 14% и 12% опрошенных соответственно.

Что касается качеств хорошего учителя, то большая часть респондентом выделили, в первую очередь, компетентность и знание предмета. 17% участников опроса выделили любовь и уважение к детям, а также интерес к преподаваемому предмету.

От 8% до 10% учителей заявили, что в хорошем педагоге ценят талант, гибкость мышления, доброжелательность и чувство юмора.

В июне стало известно, что учителя столицы получили суммарно 2 856 грантов правительства Москвы за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". Педагоги получают выплаты за одобренные сценарии уроков и методические материалы.

