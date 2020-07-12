Образовательная система столицы справилась с испытанием пандемией COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Образовательная система столицы справилась с испытанием пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Москва справилась с испытанием для образовательной системы, но я бы не сказал, что безболезненно. Можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов, учителей. Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Это сложно при том, что Москва – один из самых продвинутых городов в этом отношении", – сказал мэр города.

Он подчеркнул, что оценивать качество образования пока еще рано, потому что еще идет процесс сдачи экзаменов. При этом Собянин признал, что первые итоги ЕГЭ обнадеживают.

Ранее Собянин отметил, что с точки зрения безопасности ЕГЭ проходит в Москве практически безукоризненно. По его словам, большинство педагогов протестировали на коронавирус, провели ПЦР-тесты и ИФА-тесты.

10 июля в столице прошел экзамен по математике профильного уровня в рамках проведения основного периода ЕГЭ. В этом году на сдачу экзамена заявилось около 43 тысяч выпускников.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в этом году профильная математика стала одним из самых востребованных предметов. Для проведения экзамена организовали свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Результаты будут известны не позднее 24 июля.

6 и 7 июля состоялся ЕГЭ по русскому языку. Перед ним Сергей Собянин пожелал успехов сдающим. Экзамен по русскому языку сдали 70 тысяч школьников. Все прошло без нарушений и сбоев.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов.

