Эксперт рекомендовала родителям не нагружать выпускника своими тревогами перед ЕГЭ

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Перед сдачей ЕГЭ родителям не нужно нагружать ребенка своими тревогами, сообщила эксперт Ассоциации классных руководителей образовательных организаций столицы Юлия Есауленко.

По ее словам, родителям нужно занять "взрослую" позицию и правильно поддержать учащегося, сконцентрировавшись на положительном и показав реальные пути выхода из сложной ситуации.

"Именно вы – родитель. А это значит, что вы человек ответственный, сильный, умеющий владеть собой, даже если волнуетесь не меньше своего ребенка, и в то же время достаточно тонкий и чуткий, чтобы понимать эмоциональное состояние своего ребенка, но не заряжать его своими собственными тревогами", – рассказала Есауленко Агентству "Москва".

По ее словам, родители не должны настраивать ребенка на неудачу.

"Если вы как родитель будете мыслить позитивно, то и ваш ребенок будет чувствовать себя увереннее", – отметила эксперт.

Есауленко пояснила, что выпускнику нужно рассказать о возможных способах решения проблемы, предложить помощь.

По ее словам, чтобы испытать облегчение и начать видеть ситуацию под другим углом, достаточно просто высказаться.

"Займите позицию благодарного слушателя – не комментируйте, не перебивайте, не подгоняйте, помогая сформулировать мысль. Слушайте и дайте выговориться", – сказала Есауленко.

Официально экзамены у выпускников начнутся 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день запланирована письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.

На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе ожидается вторая волна ЕГЭ.

В этом году сдавать ЕГЭ собираются около 80 тысяч человек, из них 64 тысячи – выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет.

