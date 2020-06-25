Московские школьники смогут узнать результаты выпускных экзаменов онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускники столичных школ могут узнать результаты итоговых экзаменов на портале mos.ru при помощи услуги "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку" или настроив виджет "ГИА" в личном кабинете.

Также результаты экзамена можно получить на электронную почту или в виде push-уведомлений, если на смартфоне установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Вот уже третий год в столице действует возможность подписки на уведомления с результатами ГИА, а в прошлом году на mos.ru появился специальный виджет. Благодаря этим сервисам не нужно каждый раз проверять, готовы ли результаты экзаменов", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Как уточняется, перед тем как подписаться на уведомления с информированием о результатах ЕГЭ, нужно указать в личном кабинете на mos.ru информацию об участнике экзамена, перейдя в раздел "Профиль". Затем нужно выбрать "Олимпиады и ГИА" и заполнить форму.

В материале говорится, что подписаться на уведомления может выпускник, его родители или законные представители.



После сохранения информации нужно перейти в раздел "Настройка подписок", далее выбрать вкладку "Ребенок в школе", тему "Олимпиады и ГИА" и указать желаемый тип уведомлений.

Для подписки в приложении "Госуслуги Москвы", нужно перейти в раздел "Профиль", а затем в "Уведомления". После выбрать вкладку "Образовательные", где отобразится тема уведомлений – "Результаты ГИА".

Для настройки виджета в личном кабинете, нужно предварительно ввести информацию об участнике экзамена в разделе "Олимпиады и ГИА" в профиле. Сохранив данные, нужно поставить галочку напротив графы "Результаты ГИА". После этого виджет активируется на рабочем столе.

Помимо этого, на mos.ru есть более 360 электронных услуг и сервисов, которые могут помочь горожанам.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ. Согласно приказу ведомства, 3 июля проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.

На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе назначена вторая волна ЕГЭ.

