16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ, сообщает RT.
Согласно приказу ведомства, 3 июля пройдут первые экзамены. В эту дату проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.
В приказе также уточняется, что 10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике. 13 июля проведут экзамен по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии.
В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.
Кроме того, на 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам, можно будет 25 июля.
Кроме того, в августе будет проходить вторая волна ЕГЭ. 3 августа можно будет сдать географию, биологию, историю, литературу, информатику и устную часть иностранного языка. На 5 августа запланировано проведение экзамена по русскому языку, на 7 августа – по обществознанию, физике, профильной математике, химии, а также письменной части иностранного языка.
В приказе сообщается, что в случае совпадения дат во второй волне экзамен можно будет сдать в резервный день, назначенный на 8 августа.
Ранее стало известно, что с 2020 года будут введены усложненные условия проверки ЕГЭ. В частности, тестирование будут проводить на работах как основного, так и дополнительного периодов. Проверять работу на списывание планируется при помощи алгоритма на основе нейронной сети.
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