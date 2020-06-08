Более 736 тыс школьников планируют сдавать ЕГЭ в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 736 тысяч российских школьников планируют в этом году сдавать ЕГЭ.

"Выпускники, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собирается сделать более 736 тысяч школьников", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по коронавирусу.

Он напомнил, что все остальные учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестаты по итоговым годовым оценкам, на основании которых будет происходить зачисление в средние профессиональные образовательные учреждения.

Ранее стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.