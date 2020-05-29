Вузам поручили снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионах

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министерство науки и высшего образования РФ дало поручение вузам и научным организациям снимать ограничения из-за COVID-19 в зависимости от ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный главой министерства Валерием Фальковым. Отмечается, что приказ распространила пресс-служба Минобрнауки РФ.
В документе говорится, что руководство вузов должно обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов студентами, а приемную кампанию провести с установленными особенностями приема и с соблюдением мер по профилактике COVID-19.
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев ранее сообщил, что завершить зачисление в российские вузы планируется в августе. По словам замминистра, зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие. Предполагается, что экзамены будут проходить до конца июля, потом назначат резервные дни.
Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения переносит ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.
ЕГЭ в столице будут сдавать 75 тысяч выпускников
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