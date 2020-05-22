Зачисление в колледжи в 2020 году будет по аттестатам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зачисление в колледжи в 2020 году будет осуществляться по аттестатам. Отмена основного госэкзамена (ОГЭ) на поступление не повлияет, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

"Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок", – уточнил Кравцов. По словам министра, отмена ОГЭ является вынужденной мерой.

Ранее стало известно, что ОГЭ для девятиклассников полностью отменили. Итоговые оценки выставят на основании годовых отметок.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Мэр Москвы Сергей Собянин выступал за упрощение госэкзамена в этом году из-за перехода на удаленный формат образования.

Кроме того, в Минпросвещения РФ говорили, что новый учебный год должен начаться осенью. В ведомстве заверили, что вопросы планирования образовательного процесса находятся под их постоянным контролем.