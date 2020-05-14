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Общество

12:50

В Совфеде поддержали рекомендацию отменить общие перемены в школах

образование дети общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова положительно оценила предложение Роспотребнадзора отменить общие перемены в школах.

"Безусловно, понимая, что психология ребенка требует общения, что достаточно сложно было сейчас детям в период самоизоляции, когда они учились дистанционно, тем не менее я считаю, что мы очень четко и чутко должны прислушиваться к рекомендациям всех надзорных органов, поскольку они делаются только для того, чтобы сберечь здоровье наших детей", – заявила сенатор.

По словам Гумеровой, следует также объяснить необходимость раздельных перемен детям. Эту работу следует поручить родителям, педагогам и психологам. Наиболее правильным вариантом будет уведомить школьников, что если они будут соблюдать рекомендации, то ограничения снимут быстрее.

О том, что в российских школах после открытия могут отменить общие перемены, стало известно в четверг, 14 мая. Помимо этого, в Роспотребнадзоре также ввели обязательное требование по дезинфекции помещений во время перемен.

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