В российских школах отменят общие перемены

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В российских школах после открытия могут отменить общие перемены. Соответствующие рекомендации по работе образовательных учреждений в условиях сохранения возможности распространения коронавируса выдал Роспотребнадзор
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", – отмечается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре также ввели обязательное требование по дезинфекции помещений во время перемен. Кроме того, перед открытием учебного заведения рекомендуется провести генеральную уборку. На входе в школах появятся дозаторы с антисептиками.
Под запретом останутся массовые мероприятия с участием школьников, предписывает ведомство. Специалисты также попросят по возможности уменьшить число обучающихся в каждом кабинете.
Ранее Минпросвещения рекомендовало школам установить дистанцию между учениками в классе. Сообщалось, что особые меры требуются на фоне ситуации с коронавирусом.
В Минобрнауки из-за COVID-19 посчитали целесообразным провести ЕГЭ в 2020 году дистанционно. При этом обязательным условием должно стать обеспечение всех обучающихся необходимыми техническими средствами для сдачи экзамена.
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