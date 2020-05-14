Глава Минобрнауки заявил о необходимости ЕГЭ

19:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что прием в вузы необходимо обеспечить на тех же принципах, которые существовали в прошлые годы, в том числе по результатам ЕГЭ.
"Российские вузы считают принципиальными следующие моменты. Первое – это, конечно, осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ", – отметил Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что отказ от итогового экзамена станет проблемой для абитуриентов, поскольку невозможно будет обеспечить беспристрастность и справедливость оценки.
"В обществе дискутируются самые важные варианты, в том числе и отказаться от ЕГЭ, но в силу ряда причин это будет большим стрессом для абитуриентов, мы не сможем обеспечить справедливость и беспристрастность", – сказал Фальков.
Он добавил, что в ближайшее время будет принято решение по срокам приемных кампаний в вузы. Кроме того, Фальков напомнил позицию ведомства, согласно которой новый учебный год должен начаться 1 сентября.
Ранее Рособрнадзор заявил, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ, который был перенесен с 8 июня на более поздний срок. В агентстве отметили, что в качестве самой ранней даты, когда будет организован итоговой экзамен, рассматривается 19 июня.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что выпускникам школ разрешат выбирать количество предметов, которое им необходимо для поступления в вуз.
Когда российские школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году
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