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Общество

15:09

ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября – Минобрнауки

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сдача единого государственного экзамена в 2020 году должна стартовать не позднее 1 сентября. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что Минобрнауки ориентируется на рекомендации Рособрнадзора, который устанавливает резервные сроки для старта ЕГЭ.

"Но для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября", – сообщил он.

13 мая стало известно, что ЕГЭ-2020 не состоится 8 июня, как планировалось ранее. В то же время в силе остается решение, согласно которому к итоговому экзамену будут допущены лишь те, кто планирует поступать в вузы в этом году.

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

Учащиеся 9-х классов будут аттестованы на основании годовых оценок. Итоговые экзамены по русскому языку и математике для них проводиться не будут.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.

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