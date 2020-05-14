Выпускникам разрешат выбирать количество предметов для сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускникам разрешат сдавать столько предметов по ЕГЭ, сколько им требуется для поступления в вуз. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления", – приводит РИА Новости его слова.

При этом отмечается, что вузы вправе самостоятельно определять количество экзаменов на ту или иную специальность.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявлял, что школьники в этом году будут сдавать только два предмета, обязательных для поступления в высшее учебное заведение. Кравцов отметил, что его слова были неверно истолкованы, еще раз указав на то, что выпускники смогут выбирать предметы для сдачи госэкзамена.

13 мая стало известно, что ЕГЭ-2020 не состоится 8 июня, как планировалось ранее. В то же время в силе остается решение, согласно которому к итоговому экзамену будут допущены лишь те, кто планирует поступать в вузы в этом году.

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

Учащиеся 9-х классов будут аттестованы на основании годовых оценок. Итоговые экзамены по русскому языку и математике для них проводиться не будут.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.