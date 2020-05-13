Окончательное решение по датам ЕГЭ в 2020 году еще не принято – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время не принято окончательного решения по поводу даты проведения ЕГЭ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов организации итогового экзамена. В них указаны различные сроки проведения ЕГЭ с июня по август 2020 года.

"На протяжении последних недель обсуждались и продолжают обсуждаться разные варианты расписания ЕГЭ 2020 года, учитывающие различные сценарии развития эпидемиологической ситуации в стране", – отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

В агентстве подчеркнули, что сейчас не принято окончательного решения по датам проведения ЕГЭ. Ранее в СМИ появилось письмо главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в котором он предлагал организовать итоговый экзамен либо в период с 4 по 25 августа, либо в период с 11 по 31 августа.

13 мая стало известно, что ЕГЭ-2020 не состоится 8 июня, как планировалось ранее. В то же время в силе остается решение, согласно которому к итоговому экзамену будут допущены лишь те, кто планирует поступать в вузы в этом году.

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

Учащиеся 9-х классов будут аттестованы на основании годовых оценок. Итоговые экзамены по русскому языку и математике для них проводиться не будут.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни. Музаев также ранее сообщал, что в агентстве разработано шесть вариантов организации итоговых экзаменов.