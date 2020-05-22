18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки готовит новые стандарты, по которым студенты смогут сменить специальность на третьем курсе, сообщает ТАСС.
По поручению президента ведомство работает над пересмотром перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования. Новый макет федерального стандарта, "который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения".
Министерство также планирует предложить пакет мер в поддержку студентов из-за распространения коронавируса. В вузах запущена специальная программа содействия трудоустройству студентов. С марта помощь с трудоустройством получило около 16 тысяч студентов.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что выпускникам разрешат сдавать столько предметов по ЕГЭ, сколько им требуется для поступления в вуз. Он уточнил, что зачисление в колледжи в этом году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет.
Вузы собираются начать прием документов от выпускников школ в июле. Еще раньше, в июне, появится возможность для подачи заявления на обучение в магистратуре.
Определен порядок выпусков и наборов в творческие вузы и училища
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