Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки готовит новые стандарты, по которым студенты смогут сменить специальность на третьем курсе, сообщает ТАСС.

По поручению президента ведомство работает над пересмотром перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования. Новый макет федерального стандарта, "который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения".

Министерство также планирует предложить пакет мер в поддержку студентов из-за распространения коронавируса. В вузах запущена специальная программа содействия трудоустройству студентов. С марта помощь с трудоустройством получило около 16 тысяч студентов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что выпускникам разрешат сдавать столько предметов по ЕГЭ, сколько им требуется для поступления в вуз. Он уточнил, что зачисление в колледжи в этом году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет.

Вузы собираются начать прием документов от выпускников школ в июле. Еще раньше, в июне, появится возможность для подачи заявления на обучение в магистратуре.