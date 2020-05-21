Вузы начнут прием документов от выпускников школ в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высшие учебные заведения начнут прием документов от выпускников школ в июле. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.

"Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года – в июле. При таком графике зачисление пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", – сказал Фальков.

Владимир Путин в ходе совещания заявил, что зачисления абитуриентов в вузы начнутся в августе. Президент также заявил, что выпускникам, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, дадут возможность сдать его в августе на оставшиеся места в высших учебных заведениях.

Ранее глава государства предложил провести Единый государственный экзамен по всей стране 29 июня. Он отметил, что школьные аттестаты выдадут всем ученикам, а ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто хочет поступать в вузы в этом году.

Российские вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе.

