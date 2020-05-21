Зачисление абитуриентов в вузы пройдет в августе

Фото: depositphotos/kasko

Зачисления абитуриентов в вузы начнется в августе, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Президент также заявил, что выпускникам, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, дадут возможность сдать его в августе на оставшиеся места в высших учебных заведениях.

По словам Путина, поступившие начнут учиться уже осенью, не теряя целого года.

"Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны, с учетом эпидемиологической ситуации, начнется без больших потерь времени", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин предложил провести единый государственный экзамен по всей стране 29 июня. Он отметил, что школьные аттестаты выдадут всем ученикам, а ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто хочет поступать в вузы в этом году.

Российские вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе.

В связи с угрозой распространения коронавируса приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей, касающихся предоставления документов, сроков приема, проведения вступительных испытаний и процедуры зачисления.

