Зачисление абитуриентов в вузы пройдет в августе

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Фото: depositphotos/kasko
Зачисления абитуриентов в вузы начнется в августе, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Президент также заявил, что выпускникам, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, дадут возможность сдать его в августе на оставшиеся места в высших учебных заведениях.
По словам Путина, поступившие начнут учиться уже осенью, не теряя целого года.
"Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны, с учетом эпидемиологической ситуации, начнется без больших потерь времени", – подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин предложил провести единый государственный экзамен по всей стране 29 июня. Он отметил, что школьные аттестаты выдадут всем ученикам, а ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто хочет поступать в вузы в этом году.
Российские вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе.
В связи с угрозой распространения коронавируса приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей, касающихся предоставления документов, сроков приема, проведения вступительных испытаний и процедуры зачисления.
Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
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