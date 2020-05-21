Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин предложил провести единый государственный экзамен по всей стране 29 июня.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране. Он начнется 29 июня", – заявил глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По словам президента, школьные аттестаты выдадут всем ученикам, а ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто хочет поступать в вузы в этом году. При этом Путин обратил внимание, что такое решение является исключением и носит временный характер.

Кроме того, те выпускники, кто не сможет сдавать единый госэкзамен в июне, получат возможность сделать это в августе.

"Надо предусмотреть дополнительные периоды сдачи и в течение следующего года", – заявил российский лидер.

Он также добавил, что школы помогут готовиться к ЕГЭ дистанционно.

О переносе ЕГЭ сообщили 13 мая в Минпросвещения. В ведомстве объяснили, что экзамены передвинуты с 8 июня на более поздний период.

В Рособрнадзоре заявили, что рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ. В качестве самой ранней даты названо 19 июня.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили методические рекомендации по проведению ЕГЭ и других экзаменов. Упрощать задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса не планируют.