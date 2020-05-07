В Совфеде рассказали, стоит ли снижать плату за обучение в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила Москве 24, что повсеместно снижать плату за обучения в вузах на время пандемии не имеет смысла. Она пояснила, что такие вопросы должны рассматриваться непосредственно в самих высших учебных заведениях, так как договор об оказании платных услуг заключается между студентом и вузом.

По мнению Гумеровой, решение должно приниматься индивидуально.





Лилия Гумерова председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Предложение требует рассмотрения, но очень рационального, чтобы не получилось так, что мы повсеместно должны всем снизить плату на определенный процент. В этом я смысла не вижу.

Она считает, что каждый вуз сам определяет, сколько реально пройдено материала. Например, в каких-то курсах были запланированы лабораторные работы, практика и индивидуальные занятия. И действительно студенты недополучили тех знаний, на которые рассчитывали. А где-то был теоретический курс, и студенты без потерь его прошли.

Однако Гумерова надеется, что сами вузы смогут перенести пропущенный материал на более позднее время, чтобы обучающиеся получили знания в полном объеме.





Лилия Гумерова председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Снижение платы рассматривается на фоне падения уровня знаний, я сторонник того, что вузы могут перенести недостающий объем на следующий год. Если идет выпадение целых блоков, то плату за них тоже можно перенести на следующий год. Я думаю, это более логично.

Гумерова заявила, что вопрос о снижении платы за общежития рассматривался уже месяц назад. По ее словам, ректорам были даны рекомендации по пересмотру размера оплаты, а также чтобы студенческие профсоюзы подключились к помощи студентам, которым пришлось остаться в общежитии.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с обращением к министру науки и высшего образования с предложением снизить студентам плату за обучение и общежития на фоне пандемии коронавируса.

"В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили", – рассказал парламентарий.

По его словам, следует провести перерасчет оплаты второго семестра и снизить стоимость обучения.

Миронов отметил, что в поступающих обращениях его также просят о снижении или отмене платы за наем помещений в студенческих общежитиях на период распространения COVID-19.

"Оба вопроса нужно решать срочно, потому что самоизоляция и без того сильно ухудшила материальное положение студентов", – считает Миронов.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за коронавируса.