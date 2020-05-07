В Совфеде рассказали, стоит ли снижать плату за обучение в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила Москве 24, что повсеместно снижать плату за обучения в вузах на время пандемии не имеет смысла. Она пояснила, что такие вопросы должны рассматриваться непосредственно в самих высших учебных заведениях, так как договор об оказании платных услуг заключается между студентом и вузом.
По мнению Гумеровой, решение должно приниматься индивидуально.
Она считает, что каждый вуз сам определяет, сколько реально пройдено материала. Например, в каких-то курсах были запланированы лабораторные работы, практика и индивидуальные занятия. И действительно студенты недополучили тех знаний, на которые рассчитывали. А где-то был теоретический курс, и студенты без потерь его прошли.
Однако Гумерова надеется, что сами вузы смогут перенести пропущенный материал на более позднее время, чтобы обучающиеся получили знания в полном объеме.
Гумерова заявила, что вопрос о снижении платы за общежития рассматривался уже месяц назад. По ее словам, ректорам были даны рекомендации по пересмотру размера оплаты, а также чтобы студенческие профсоюзы подключились к помощи студентам, которым пришлось остаться в общежитии.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с обращением к министру науки и высшего образования с предложением снизить студентам плату за обучение и общежития на фоне пандемии коронавируса.
"В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили", – рассказал парламентарий.
По его словам, следует провести перерасчет оплаты второго семестра и снизить стоимость обучения.
Миронов отметил, что в поступающих обращениях его также просят о снижении или отмене платы за наем помещений в студенческих общежитиях на период распространения COVID-19.
"Оба вопроса нужно решать срочно, потому что самоизоляция и без того сильно ухудшила материальное положение студентов", – считает Миронов.
Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: