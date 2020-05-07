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Москва 24

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Общество

19:07

Минобрнауки рассматривает меры поддержки студентов в период COVID-19

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство науки и высшего образования РФ предложит пакет мер в поддержку студентов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По инициативе Минобрнауки России в вузах запущена специальная программа содействия трудоустройству студентов. С марта 2020 года помощь с трудоустройством получило около 16 тысяч студентов. Также министерство рекомендовало руководителям подведомственных организаций продлевать и назначать выплату государственной социальной стипендии на основании документов, предоставленных в электронном виде", – заявили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе министерства отметили, что завершено правовое урегулирование вопросов по проживанию в общежитиях, а также сформированы рекомендации по дистанционному обучению.

Минобрнауки рассматривает и другие меры поддержки студентов. В ведомстве заявили о работе с предложениями, поступающими от самих обучающихся и от образовательных организаций.

Ранее в министерстве заявили, что переносить начало учебного года в вузах не планируется. В пресс-службе ведомства уведомили, что занятия начнутся штатно с 1 сентября. При этом формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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