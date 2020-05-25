Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня

18:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пробный ЕГЭ решено провести 29 и 30 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен, начать единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Тестирования по географии, литературе и информатике состоятся 3 июля.
Министр просвещения Сергей Кравцов также сообщил, что вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа.
"Мы обсудили вопрос сдачи единого государственного экзамена в августе, так называемая вторая волна, для желающих. Приняли решение, что экзамены пройдут 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа", – заявил он.
Ранее в Рособрнадзоре назвали примерный график сдачи государственного экзамена по еще нескольким предметам. Так, тестирование по русскому языку пройдет в два этапа – 2 и 3 июля. ЕГЭ по профильной математике состоится 6 июля, по истории и физике – 9 июля.
На 13 июля в Минпросвещения запланировали экзамен по обществознанию и химии. Спустя три дня, 16 июня, выпускники сдадут биологию и письменный этап тестирования по иностранному языку. Устная его часть запланирована на 18 и 20 июля.
О переносе ЕГЭ стало известно 13 мая. Сообщалось, что экзамены будут передвинуты с 8 июня на более поздний период.
ЕГЭ в столице будут сдавать 75 тысяч выпускников
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