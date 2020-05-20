Более 70 регионов готовы к оснащению СИЗ пунктов проведения ЕГЭ – Голикова

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Более 70 регионов России готовы оснастить пункты проведения ЕГЭ средствами индивидуальной защиты, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совфеде.

"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, но по информации субъектов РФ, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов уже сегодня подтвердили готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты", – цитирует Голикову Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что российские вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе. Отмечается, что в связи с угрозой распространения коронавируса приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей, касающихся предоставления документов, сроков приема, проведения вступительных испытаний и процедуры зачисления.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили методические рекомендации по проведению ЕГЭ и других экзаменов.

В ведомстве заявили, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ. В качестве самой ранней даты, когда будет организован итоговой экзамен, рассматривается 19 июня.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.

