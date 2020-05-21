Кравцов отметил, что на ЕГЭ будет обеспечено соцдистанцирование

15:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что во время сдачи ЕГЭ будет обеспечено социальное дистанцирование школьников.
Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Кравцов подчеркнул, что школьников будут рассаживать друг от друга на дистанцию не менее чем в 1,5 метра.
"Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров", – отметил Кравцов.
Он добавил, что все помещения, в которых будет проводиться ЕГЭ, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кравцов также подчеркнул, что экзамены будут проводиться в два дня, чтобы не допустить скопления школьников в аудиториях.
Ранее Кравцов сообщил, что выпускники 9-х и 11-х классов получат итоговые аттестаты до 15 июня. Он отметил, что оценки в них будут формироваться на основе годовых отметок.
Президент России Владимир Путин на совещании предложил провести ЕГЭ в стране 29 июня. Он отметил, что такая дата обусловлена постепенным снижением угрозы пандемии в стране.
Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
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