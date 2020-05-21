Российские школьники получат аттестаты до 15 июня

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Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выпускники 9-х и 11-х классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.

Об этом он заявил в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Кравцов также сообщил, что аттестация выпускников и 9-х, и 11-х классов будет основываться на итоговых годовых отметках.

"Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня", – отметил Кравцов.

Путин на совещании предложил провести ЕГЭ по всей стране 29 июня. Он сообщил, что такое решение исходит из тенденции на постепенное снижение угрозы пандемии коронавируса в России.

В то же время Путин расценил информацию о том, что дистанционное обучение окончательно заменит очное, как "откровенную провокацию". Он подчеркнул, что онлайн-формат не сможет заменить живое общение преподавателя и ученика.