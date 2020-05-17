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Общество

13:38

Собянин пожелал удачи выпускникам школ и поблагодарил учителей за работу

мэр Москвы Сергей Собянин общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин пожелал удачи при поступлении в вузы выпускникам школ, а также поблагодарил учителей за работу в непростой период из-за пандемии коронавируса.

Он рассказал, что учебный год для образовательных учреждений завершается, однако школьники могут по желанию продолжать и дальше посещать онлайн-занятия и полезные ресурсы.

"Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний. Впереди вся жизнь, и силы еще понадобятся. Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на "удаленке" и проявили большое терпение", – написал мэр города на своей официальной странице "ВКонтакте".

Ранее Собянин отмечал, что дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. Годовые оценки им выставили 15 мая.

В вузах РФ режим дистанционного обучения тоже продлен до 31 мая. Сохраняются режим закрытых дверей в вузах Минобрнауки и запрет на посещение зданий вузов обучающимися до отдельного приказа. Занятия продолжатся дистанционно. Вузам, неподведомственным министерству, даны рекомендации установить тот же режим.

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