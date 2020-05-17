В Рособрнадзоре заявили, что упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса не будут

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Упрощать задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса не планируют. Об этом заявила руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире радио "Комсомольская правда".

"В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ", – сказала Решетникова.

О переносе ЕГЭ сообщили 13 мая в Минпросвещения. В ведомстве объяснили, что экзамены передвинуты с 8 июня на более поздний период.

В Рособрнадзоре заявили, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ. В качестве самой ранней даты, когда будет организован итоговой экзамен, рассматривается 19 июня.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.

