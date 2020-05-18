Столичные школьники получили итоговые оценки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в течение двух следующих недель городские школы продолжат организацию дистанционных занятий. Ракова подчеркнула, что их посещение будет добровольным.

"Для учащихся девятых и 11-х классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил учителей за проделанную работу в период пандемии коронавируса. Он отметил, что они проявили большое терпение в непростое время.

Кроме того, мэр пожелал удачи выпускникам школ и призвал поменьше переживать, так как в будущем им понадобятся силы для обучения в вузах.

Совет Федерации РФ в ближайшее время планирует внести законопроект в Госдуму, касающийся регламентации дистанционного обучения в российских образовательных учреждениях в "нестандартных условиях". Речь идет об организации удаленного получения образования в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее Минпросвещения РФ заявило, что новый учебный год должен начаться осенью. В ведомстве заверили, что вопросы планирования образовательного процесса находятся под их постоянным контролем.