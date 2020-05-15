Совфед внесет в Госдуму законопроект с регламентом дистанционного обучения

13:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Совет Федерации внесет в Госдуму законопроект, в котором будут прописаны нормы дистанционного обучения в школах и вузах в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.
"Речь идет о донастройке дистанционного образования в нестандартных условиях, таких, как сегодня, когда по‑другому в условиях распространения коронавирусной инфекции просто невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса", – заявила один из авторов документа Лилия Гумерова.
По словам сенатора, полностью заменять традиционное школьное обучение на его удаленную версию не планируется.
В законе определятся перечень преподаваемых в дистанционном формате предметов, нормы выполнения домашних заданий, продолжительности урока, итоговой аттестации и иные рабочие моменты.
Ранее сообщалось, что министерство просвещения России рассчитывает на своевременное начало нового учебного года. Речь идет о традиционном расписании с 1 сентября, причем форма обучения в данном случае рассматривается как очная.
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