Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию", – сказал президент на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Путин подчеркнул, что никакое дистанционное обучение не заменит живого общения преподавателя и ученика, творческой и командной среды образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование в РФ. Известно, что авторами данного законопроекта стали сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин. Из пояснительной записки следует, что сейчас "требуется законодательное закрепление положения о разграничении полномочий" Минпросвещения и Минобрнауки. Речь идет о координации вопросов в реализации дистанционных образовательных технологий между ведомствами.

Министерство просвещения России рассчитывает на своевременное начало нового учебного года. Речь идет о традиционном расписании с 1 сентября, причем форма обучения в данном случае рассматривается как очная.