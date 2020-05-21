Назван предварительный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

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Проведение ЕГЭ планируют начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Государственный экзамен по русскому языку пройдет в два этапа – 2 и 3 июля. ЕГЭ по профильной математике состоится 6 июля, по истории и физике – 9 июля.

13 июля состоится экзамен по обществознанию и химии. 16 июля пройдет письменный экзамен по иностранному языку, а также ЕГЭ по биологии. Устный экзамен по иностранному языку состоится 18 и 20 июля.

"Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты", – говорится в пресс-службе.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто хочет поступать в вузы в этом году. Остальным аттестаты будут выдаваться на основании итоговых годовых оценок.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что во время сдачи ЕГЭ будет обеспечено социальное дистанцирование школьников. Учащихся будут рассаживать друг от друга на дистанцию не менее чем в 1,5 метра. Все помещения, в которых будет проводиться ЕГЭ, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Высшие учебные заведения начнут прием документов от выпускников школ в июле, от будущих магистрантов – в июне. Новый учебный год все вузы планируют начать 1 сентября.

