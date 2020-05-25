Опубликовано расписание ЕГЭ

20:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рособрнадзор опубликовал официальное расписание единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Развести потоки учащихся на два дня было решено ради того, чтобы уменьшить число выпускников, одновременно присутствующих в пунктах проведения экзамена.
"10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", – добавили в сообщении ведомства.
Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения.
Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.
Ранее в понедельник, 25 мая, стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.
ЕГЭ в России начнется с 29 июня
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