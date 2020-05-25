Итоговое сочинение для 11-х классов могут провести 8 июня в регионах РФ

15:07
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Итоговое сочинение для 11-х классов может состояться 8 июня вместо отмененной даты 25 мая, передает пресс-служба Рособрнадзора.
"Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня", – сообщили в агентстве.
В ведомстве также сообщили, что итоговое собеседование по русскому языку для 9-х классов состоится 5 июня. Рособрнадзор подчеркнул, что для учеников 9-х и 11-х классов прохождение вышеуказанных заключительных испытаний является обязательным.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал пересмотреть расписание учебных занятий и уделить особое внимание организации перемен. Перечень был направлен с целью улучшения санитарной обстановки в образовательных учреждениях.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускной вечер удастся провести в традиционном формате. Он отметил, что живое общение является важной частью этого мероприятия.
Ранее он сообщил, что итоговые аттестаты выдадут выпускникам 9-х и 11-х классов до 15 июня. Аттестация будет основана на итоговых годовых отметках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: