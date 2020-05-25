Итоговое сочинение для 11-х классов могут провести 8 июня в регионах РФ

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Итоговое сочинение для 11-х классов может состояться 8 июня вместо отмененной даты 25 мая, передает пресс-служба Рособрнадзора.

"Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня", – сообщили в агентстве.

В ведомстве также сообщили, что итоговое собеседование по русскому языку для 9-х классов состоится 5 июня. Рособрнадзор подчеркнул, что для учеников 9-х и 11-х классов прохождение вышеуказанных заключительных испытаний является обязательным.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал пересмотреть расписание учебных занятий и уделить особое внимание организации перемен. Перечень был направлен с целью улучшения санитарной обстановки в образовательных учреждениях.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускной вечер удастся провести в традиционном формате. Он отметил, что живое общение является важной частью этого мероприятия.

Ранее он сообщил, что итоговые аттестаты выдадут выпускникам 9-х и 11-х классов до 15 июня. Аттестация будет основана на итоговых годовых отметках.