Роспотребнадзор подготовил рекомендации по расписанию для школ

14:54
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Роспотребнадзор рекомендовал школам пересмотреть расписание учебных занятий и особое внимание уделить переменам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Перечень рекомендаций разработали с целью улучшения санитарной обстановки в образовательных учреждениях.
"Школам следует пересмотреть расписание учебных занятий. Для максимального разобщения детей придется изменить начало первого урока для разных классов и время проведения перемен", – заявили в ведомстве.
Кроме того, Роспотребнадзор требует закрепить за каждым классом или группой одно определенное помещение. Все уроки будут проводиться именно там. При этом любая совместная деятельность детей из разных коллективов должна быть ограничена. Развести детей следует и в случае проведения экзаменов.
Еще одна рекомендация касается утренних измерений состояния школьников. Работников школы просят измерять температуру детям, а также выявлять учащихся с симптомами ОРВИ.
В Совете Федерации ранее выступили в поддержку предложения об отмене общих перемен у школьников. Эту меру сенаторы назвали хорошим вариантом профилактики, несмотря на необходимость объяснять ситуацию детям. В Госдуме, напротив, инициативу раскритиковали.
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