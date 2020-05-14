В Госдуме выступили против отмены общих перемен в школах

12:56
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала Москве 24, что выступает против отмены общих перемены в школах.
Депутат пояснила, что не представляет, как данная система войдет в образовательные учреждения, поскольку детям в любом случае придется перемещаться по школе, потому что уроки проходят в разных кабинетах. Она считает, что отсутствие перемен скажется в том числе и на социализации детей.
"В школах же есть органы самоуправления, когда дети из разных классов встречаются и решают какие-то внутренние вопросы. Нужно взаимодействие между старшими и младшими школьниками. Есть такое понятие, как шефство, когда старшеклассники проводят интересные воспитательные мероприятия для малышей – это воспитательно-социальная функция", – подчеркнула Тутова.
Однако депутат подчеркнула, что некоторые меры безопасности нужно соблюдать обязательно. По ее словам, при входе в образовательное учреждение у ребенка должны измерять температуру, сам учащийся должен уделять внимание дезинфекции рук после улицы.
"Педагогика основана на коллективизме, на умении принимать общие решения, работать в коллективе. Но в условиях, когда мы говорим о сохранении здоровья и жизни школьников, меры безопасности выходят на первый план", – отметила Тутова.
Она добавила, что все вышеуказанные меры станут бессмысленными после возвращения к нормальной жизни. По ее словам, в том числе межпространственное взаимодействие школьников нужно будет восстановить.
Ранее на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по работе образовательных учреждений в условиях сохранения возможности распространения коронавируса. В частности, в документе говорилось об отмене перемен в школах.
В Роспотребнадзоре также ввели обязательное требование по дезинфекции помещений во время перемен. Кроме того, перед открытием учебного заведения рекомендуется провести генеральную уборку. На входе в школах появятся дозаторы с антисептиками.
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