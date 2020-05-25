Минпросвещения выразило надежду о проведении выпускных вечеров в традиционном формате

10:55
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера удастся провести в традиционном формате.
Он напомнил, что последние звонки в этом году рекомендовано провести в онлайн-формате. Вместе с тем Кравцов считает, что выпускные вечера должны проходить в классическом формате, поскольку живое общение является важной частью мероприятия.
"Мы бы очень хотели, чтобы вы смогли отметить последний звонок в кругу своих одноклассников, педагогов, встретиться с ними в живую и вспомнить самые теплые моменты из жизни", – отметил Кравцов в рамках всероссийской онлайн-акции "Последний звонок – 2020".
Кроме того, глава Минпросвещения РФ напомнил о выдаче аттестатов, которая состоится не позднее 15 июня. Он заявил, что будут приложены все усилия, чтобы школьники получили золотые медали и аттестаты с отличием.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля. В июле же, по его словам, начнется и прием документов в высших образовательных учреждениях.
Фальков также сообщил, что на обучение по магистерским программам желающие смогут подать заявления уже в июне.
В понедельник российские выпускники отпразднуют последний звонок в интернете
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