Московские выпускники прощаются со школой онлайн

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В столичных школах проходят последние звонки. В этом году с учетом эпидемиологической ситуации они организованы в дистанционном формате, а ученики прощаются со школой онлайн, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В последние два месяца школьники продолжали осваивать школьную программу в онлайн режиме. А вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник выпускников – последний звонок. Школьников дистанционно поздравят и скажут напутственные слова директора, классные руководители и первые учителя", – рассказа она.
По словам Раковой, ученики и педагоги школ подготовили музыкальные номера в честь праздника.
Отмечается, что в этом году последний звонок прозвенит для 57,5 тысячи одиннадцатиклассников. Всего учебный год заканчивают свыше 1 миллиона столичных школьников.
Ранее стало известно, что выпускники 9-х и 11-х классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Их аттестация будет основываться на итоговых годовых отметках. При этом в 11-х классах учащиеся, которые будут поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.
Проведение ЕГЭ планируют начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что во время сдачи госэкзамена будет обеспечено социальное дистанцирование школьников. Учащихся будут рассаживать друг от друга на дистанцию не менее чем в 1,5 метра.
Вузы начнут прием документов от выпускников школ в июле, от будущих магистрантов – в июне. Новый учебный год все вузы планируют начать 1 сентября.
Ряд вузов России отказались от проведения госэкзаменов
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