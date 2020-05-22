Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля.

Об этом он заявил в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24". Выпускные в вузах проведут в онлайн-формате в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Я думаю, что это [всероссийский выпускной] 4 июля [будет] ориентировочно", – сообщил Фальков.

Ранее стало известно, что российские вузы планируют начать прием документов от выпускников школ в июле. Еще раньше, в июне, появится возможность для подачи заявления на обучение в магистратуре.

Президент России Владимир Путин сообщил, что зачисление абитуриентов в вузы начнется в августе. Он также отметил, что выпускникам школ, которые по уважительной причине не смогут сдать экзамен в июне, смогут получить такую возможность в августе на оставшиеся места в вузах. Путин отметил, что новый учебный год начнется в сентябре, в связи с чем поступившие не потеряют целый год.

Также Путин заявил, что российские вузы не должны использовать пандемию коронавируса как повод для изменения стоимости обучения. Он отметил, что в нынешнем положении не должны присутствовать попытки "задирать" цены на получение высшего образования.

Ранее стало известно, что порядок вступительных испытаний будут определять сами вузы. При этом они должны будут учитывать рекомендации и конкретную эпидемиологическую обстановку в регионе.

Единый государственный экзамен в России начнется с 29 июня. Первыми предметами для сдачи будут география, литература и информатика. Экзамен по русскому языку пройдет в два этапа, 2 и 3 июля, по математике – 6 июля.