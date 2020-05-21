Путин потребовал не "задирать" цены на обучение в вузах

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вузы не должны использовать пандемию коронавируса для изменения стоимости обучения, заявил Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.
"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности – не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть", – сказал президент.
Российский лидер призвал руководство вузов, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой учебы.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее сообщил, что университетам было рекомендовано не поднимать цены на обучение выше уровня 2019 года. Также он отметил, что в этом году принципиально важно провести прием в вузы на основе результатов ЕГЭ и начать год в сентябре.
Владимир Путин предложил провести единый государственный экзамен по всей стране 29 июня. По словам президента, школьные аттестаты выдадут всем ученикам, а ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто хочет поступать в вузы в этом году. При этом Путин обратил внимание, что такое решение является исключением и носит временный характер.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили методические рекомендации по проведению ЕГЭ и других экзаменов. Упрощать задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса не планируют.
Когда российские школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году
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