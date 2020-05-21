Путин поручил разработать более строгие санитарные нормы в школах

16:12
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить санитарные нормы для проведения занятий в школах. Такое поручение президент дал на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Глава государства призвал усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения ЕГЭ и организации детского отдыха.
Ранее стало известно, что детям, которые поедут этим летом в оздоровительные лагеря, не придется соблюдать масочный режим, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что в лагерях для детей усилят контроль за состоянием здоровья отдыхающих, также необходимым будет соблюдение мер социальной дистанции.
Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, горячая линия по вопросам организации детского летнего отдыха начнет работу 25 мая.
Летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Минпросвещения РФ рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля.
К открытию в этом году из-за ситуации с COVID-19 готово порядка 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления для детей. Планировался запуск более 45 тысяч лагерей для порядка 7 миллионов детей.
Откроются ли этим летом детские лагеря
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