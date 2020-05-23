Телеканал Москва 24 объединяет выпускников московских школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Последний звонок для выпускников московских школ впервые позвонит дистанционно.

Телеканал Москва 24 решил поддержать их, а заодно поностальгировать со всеми зрителями, вспомнить, как прошел их последний звонок.

С утра в прямом эфире можно будет присоединиться в прямом эфире к виртуальному последнему звонку в одной из столичных школ. Снова можно будет "постоять" на последней линейке, поставить точку в контрольных, диктантах и домашних заданиях.

На телеканале расскажут, как менялась мода на форму, а также о знаменитом на всю Москву ателье "Машенька", куда выстраивалась очередь.

Вместе с известными музыкантами и актерами на телеканале будут вспоминать, как проходили школьные годы. В прямом эфире звезды позвонят своим учителям, и зрители узнают, кто терпеть не мог школу и прогуливал уроки, кто был примерным отличником, а кто сжег кабинет химии.

Кроме того, Москва 24 соберет и покажет в прямом эфире "Большой московский школьный фотоальбом". Фотографии могут присылать не только выпускники 2020 года, но и все желающие, чтобы еще раз вспомнить о школьных временах. Снимки можно присылать на WhatsApp телеканала: +7 (926) 266-24-24.

Следить за всеми событиями этого супердня можно будет в эфире телеканала и в его соцсетях и на экранах в метро.

Ранее сообщалось, что для школьников в режиме онлайн организуют флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями и блогерами. Мероприятия состоятся при участии Mail.ru Group, Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российского движения школьников.