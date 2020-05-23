Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок – 2020" состоится 25 мая в формате онлайн. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"В этом году в поддержку всех выпускников страны на официальном сайте Минпросвещения России и в социальных сетях ведомства стартует Всероссийская акция "Последний звонок – 2020", – говорится в сообщении.

Для школьников в режиме онлайн организуют различные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями и блогерами. Онлайн-мероприятия пройдут при участии Mail.ru Group, Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российского движения школьников.

Ранее стало известно, что выпускники 9-х и 11-х классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Их аттестация будет основываться на итоговых годовых отметках. При этом в 11-ых классах учащиеся, которые будут поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Проведение ЕГЭ планируют начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике. Государственный экзамен по русскому языку пройдет в два этапа – 2 и 3 июля. ЕГЭ по профильной математике состоится 6 июля, по истории и физике – 9 июля. Последний экзамен намечен по иностранному языку, который состоится в устной форме в два этапа (18 и 20 июля).

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что во время сдачи ЕГЭ будет обеспечено социальное дистанцирование школьников. Учащихся будут рассаживать друг от друга на дистанцию не менее чем в 1,5 метра. Все помещения, в которых будет проводиться ЕГЭ, обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Высшие учебные заведения начнут прием документов от выпускников школ в июле, от будущих магистрантов – в июне. Новый учебный год все вузы планируют начать 1 сентября.



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