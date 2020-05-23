Более 400 тысяч школьников проверили свои знания онлайн

13:15
Более 400 тысяч учащихся проверили свои знания через сервис "Мои достижения" и благодаря онлайн-диагностике. говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Наша задача – обеспечить школьникам возможность самостоятельно выявить пробелы в знаниях и повторить соответствующие темы, скорректировать подготовку для достижения высоких образовательных результатов. Всеми нашими дистанционными сервисами по проверке знаний с середины марта воспользовались в общей сложности более 423 тысяч человек", – сообщил замдиректора Московского центра качества образования Богдан Легостаев.
Сервис "Мои достижения" открывает для школьников доступ к бесплатной базе, где содержится более 100 тысяч заданий и свыше 1,9 тысячи работ для самопроверки по всем предметам, начиная со второго класса.
Диагностика в режиме онлайн – новая форма проведения ознакомительного тренинга, в том числе в формате ЕГЭ. Эта технология позволяет в дистанционном режиме пройти тест и получить независимую оценку знаний.
Ранее стало известно, что выпускники 9-х и 11-х классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Их аттестация будет основываться на итоговых годовых отметках. При этом в 11-ых классах учащиеся, которые будут поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.
Проведение ЕГЭ планируют начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике. Государственный экзамен по русскому языку пройдет в два этапа – 2 и 3 июля. ЕГЭ по профильной математике состоится 6 июля, по истории и физике – 9 июля. Последний экзамен намечен по иностранному языку, который состоится в устной форме в два этапа (18 и 20 июля).
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что во время сдачи ЕГЭ будет обеспечено социальное дистанцирование школьников. Учащихся будут рассаживать друг от друга на дистанцию не менее чем в 1,5 метра. Все помещения, в которых будет проводиться ЕГЭ, обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Высшие учебные заведения начнут прием документов от выпускников школ в июле, от будущих магистрантов – в июне. Новый учебный год все вузы планируют начать 1 сентября.
Ряд вузов России отказались от проведения госэкзаменов
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