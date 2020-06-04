Выпускники со всей страны смогут подготовиться к ЕГЭ на московском портале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что школьники России смогут готовиться к ЕГЭ на столичном портале "Школа большого города".

"Для того чтобы выпускники не тратили драгоценное время на поиски нужных материалов, мы создали специальный онлайн-ресурс "В помощь выпускнику-2020" на портале "Школа большого города". Там собрано все необходимое для качественной подготовки к экзаменам", – заявила представитель мэрии.

По словам Раковой, на портале размещены полные диагностические работы, онлайн-задания и психологические консультации. Раздел состоит из блоков, которые помогают сориентироваться и найти необходимые материалы.

Сервис "В помощь выпускнику-2020" предлагает школьникам сразу несколько возможностей. Здесь есть функционал тренировочного заполнения бланков, программы Городского методического центра, занятия Московского образовательного телеканала. Кроме того, проверить знания можно с помощью онлайн-диагностики и сервиса "Мои достижения".

Новая платформа, по замыслу организаторов, дополнит дистанционные консультации в школах.

Единый государственный экзамен в 2020 году был смещен по срокам из-за пандемии коронавируса. Согласно новому утвержденному расписанию, тестирование начнется с 3 июля. Все экзамены пройдут с соблюдением необходимых санитарных норм.

