Разработаны рекомендации для проведения очных экзаменов в театральные вузы

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор совместно с министерством культуры России разработал рекомендации по проведению экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях театрального искусства. Данные меры прорабатывались в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится на сайте Минкультуры.
"Учреждениям рекомендуется проводить дезинфекцию и проветривание помещений, проводить термометрию на входе, обеспечить соблюдение соцдистанции между находящимися в помещении. При этом при входе в здание и санузлы необходимо установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук", – сообщается в заявлении министерства.
Отмечается, что рекомендовано установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии.
"Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", – уточнила заместитель министра культуры Ольга Ярилова.
Ранее вузам страны поручили снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионах. В документе говорится, что руководство учреждений должно обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов студентами.
Кроме того, говорилось, что творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно. Абитуриентам измерят температуру и попросят держаться на безопасном расстоянии.
В РФ выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.
Вузы смогут снимать ограничения в зависимости от эпидситуации в регионе
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