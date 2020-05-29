В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 572 случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 380 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 2 332 выявленных случая, на Московскую область – 773, на Санкт-Петербург – 369.

В Нижегородской области зафиксировали 281 нового пациента, в Свердловской области – 230, в Ростовской и Челябинской областях – по 141, в Красноярском крае – 138, Волгоградской области – 133, в Дагестане – 125, в Тульской области – 112, в Брянской области – 110.

На Ханты-Мансийский АО пришлось 105 случаев, на Воронежскую область – 104, Новосибирскую область – 103, Архангельскую область – 101, Саратовскую область – 94, Калужскую и Смоленскую области – по 91, Пензенскую область – 89, Ярославскую область и Башкирию – по 84.

В Чувашии зарегистрировали 83 новых пациента, в Ставропольском крае и Республике Саха (Якутия) – по 82, в Белгородской области и Кабардино-Балкарии – по 81, в Краснодарском крае – 80, в Рязанской, Ульяновской областях и Алтайском крае – по 75, в Тамбовской и Новгородской областях – по 73, в Липецкой области – 70.

В Хабаровском крае 69 новых случаев COVID-19, в Ивановской области – 68, в Республике Тыва – 66, Орловской области – 65, Курской области – 64, в Мурманской и Иркутской областях – по 60, Владимирской области – 59, Приморском крае – 57, Карачаево-Черкесии и Кировской области – по 56.

На Оренбургскую область пришлось 54 случая коронавируса, на Ленинградскую область и Татарстан – по 53, Псковскую область – 52, Северную Осетию – 51, Самарскую область – 48, Пермский край и Бурятию – по 47, Республику Марий Эл – 46, Ингушетию – 45, Мордовию – 44, Омскую область – 42, Тверскую область – 41, Астраханскую область – 40, Костромскую область – 35.

В Костромской области выявили 35 новых случаев, в Камчатском крае – 34, в Калининградской области – 33, Хакасии – 32, Ямало-Ненецком АО – 31, Забайкальском крае и Амурской области – по 28, в Вологодской области – 27, Калмыкии – 26, Республике Коми – 24, Томской области – 23.

На Удмуртию пришлось 22 случая, Кемеровскую область – 20, Чечню и Тюменскую область – по 18, Сахалинскую область – 14, Карелию и Адыгею – по 11, Магаданскую область – 8, Еврейскую АО и Чукотский АО – по 7, Крым – 6, Курганскую область – 3, Ненецкий автономный округ и Республику Алтай – по 1.

Всего в России зарегистрировано 387 623 случая коронавирусной инфекции, что на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 232 человека, за весь период – 4 374 человека. За сутки вылечились 8 264 пациента, за все время – 159 257.

Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.