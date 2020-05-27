В Москве будут соблюдены все санитарные требования при проведении ЕГЭ – Ракова

09:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичных школах при проведении ЕГЭ будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность заражения COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в городе в период эпидемии школьники занимались дистанционно, однако первое время в учебных заведениях работали небольшие дежурные группы для учеников 1–4 классов, чьи родители продолжали работать. На данный момент, как отметила Ракова, такие группы открыты в детских садах.
"Посещение дежурных групп было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Мы обеспечили безопасность пребывания детей в учебных учреждениях в период пандемии, и этот опыт показал, что мы будем готовы организовать проведение экзаменов для выпускников", – приводит слова вице-мэра Агентство "Москва".
Она отметила, что до начала экзаменов проведут генеральную уборку помещений школ со специальными средствами. Такую же уборку проведут и после ЕГЭ.
По ее словам, при входе в школу установят дозаторы с антисептиком, а входящим измерят температуру. Выпускники будут сдавать ЕГЭ по графику прихода, чтобы избежать скопления людей.
Все находящиеся в здании школ будут обеспечены перчатками и масками, добавила вице-мэр.
Кроме того, помещения, в которых будет проходить ЕГЭ, оснастят специальным оборудованием для обеззараживания воздуха. Одиннадцатиклассников на экзамене рассадят с учетом социальной дистанции.
Ранее Рособрнадзор опубликовал официальное расписание ЕГЭ. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Развести потоки учащихся на два дня было решено ради того, чтобы уменьшить число выпускников, одновременно присутствующих в пунктах проведения экзамена. Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.
25 мая стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.
ЕГЭ в России начнется с 29 июня
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