Кравцов рассказал о рекомендациях по проведению ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о санитарных рекомендациях по проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня в рекомендациях Роспотребнадзора нет обязательного требования наличия перчаток и масок для участников единого государственного экзамена, а только для организаторов", – отметил глава ведомства.

По словам Кравцова, более точная информация появится позже.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что в 2020 году ЕГЭ будут сдавать 736 тысяч российских школьников. Речь идет о тех выпускниках, которые готовятся поступать в высшие учебные заведения.

При этом учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестаты по итоговым годовым оценкам. На их основе будут производить зачисление в средние профессиональные образовательные учреждения.

