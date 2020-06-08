Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с "ответами" к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники Роскачества напомнили школьникам, что только честная и плодотворная подготовка к экзаменам может привести к высоким баллам. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты попросили учащихся не использовать мошеннические сайты, которые предлагают за деньги купить у них якобы ответы на экзамены. В ведомстве подчеркнули, что до сих пор больше всего мошенников находятся в социальных сетях.

"До сих пор практикуется и создание отдельных сайтов с платным доступом к "ответам" для наивных выпускников, которые выманивают деньги у школьников. Их количество стабильно падает одновременно с ростом количества мошеннических пабликов и каналов", – говорится в сообщении.

Эксперты обратили внимание на то, что Рособрнадзор в ходе мониторинга сайтов, предлагающих задания по подготовке к ЕГЭ, еще ни разу не обнаружил подлинные утечки. Это означает, что верных ответов в интернете нет, подчеркнули в Роскачестве.

В ведомстве напомнили, что для подготовки к экзаменам на самоизоляции можно использовать различные сервисы, в том числе приложения с видеозвонками для общения с репетиторами. Также существуют отдельные официальные сайты для подготовки к ЕГЭ. Одна из самых больших таких баз расположена на сайте Федерального института педагогических измерений.

"Роскачество категорически не рекомендует гуглить "настоящие" ответы на ЕГЭ и утверждает: хотите получить высокий балл – готовьтесь к экзаменам качественно и честно", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.