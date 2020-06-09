Более 100 тыс школьников зарегистрировалось на участие в онлайн-диагностиках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 100 тысяч столичных школьников зарегистрировалось для онлайн-проверки своих знаний с середины марта, когда началось дистанционное обучение, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что для учащихся столичных школ реализована возможность проверить свои знания. По ее словам, даже на летних каникулах ребята уделяют время самообразованию, продолжают самосовершенствоваться и проявляют интерес к познанию чего-то нового. Учащиеся 2–11-х классов могут пройти предметные диагностики в режиме онлайн, а старшеклассники готовятся к прохождению итоговой аттестации дистанционно.
Ребятам, по ее словам, в этом помогает технология удаленного наблюдения и контроля за выполнением работы – прокторинг. Учащиеся могут зарегистрироваться на онлайн-диагностики Московского центра качества образования по любому предмету.
"Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к ЕГЭ. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации", – приводятся в материале слова Раковой.
Принять участие в онлайн-диагностиках можно бесплатно. Для этого нужно любое устройство с выходом в интернет. При положительной оценке участники получат свидетельство о результатах установленного образца. Зарегистрироваться, а также узнать более подробную информацию можно на сайте Московского центра качества образования.
Ранее сообщалось, что более 400 тысяч учащихся проверило свои знания через сервис "Мои достижения" и благодаря онлайн-диагностике. Как отмечалось, школьники получили возможность самостоятельно выявить пробелы в знаниях и повторить соответствующие темы, скорректировать подготовку для достижения высоких образовательных результатов. Сервис "Мои достижения" открывает для школьников доступ к бесплатной базе, где содержатся более 100 тысяч заданий и свыше 1,9 тысячи работ для самопроверки по всем предметам, начиная со второго класса.
Диагностика в режиме онлайн – новая форма проведения ознакомительного тренинга, в том числе в формате ЕГЭ. Эта технология позволяет в дистанционном режиме пройти тест и получить независимую оценку знаний.
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